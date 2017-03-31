馬國為大選讓步 北韓兩嫌隨金正男遺體飛北京

一輛北韓駐中國大使館座車3月31日凌晨駛離機場的畫面。（圖/美聯社）

涉嫌參與毒殺北韓最高領導人長兄金正男的兩名北韓公民，已搭乘運送被害者遺體的同一架飛機，離開吉隆坡並於31日淩晨抵達北京，據鳳凰衛視報導，他們4月1日將搭乘高麗航空航班返回平壤。

日本NHK電視臺播出了這兩名男子走出北韓駐馬使館，並上車的畫面。據悉他們是北韓使館二秘玄光聖，以及高麗航空雇員金旭日。馬國警方懷疑他們涉案，曾要求使館交出這兩名嫌犯。這段時間，這兩人藏身北韓大使館，但昨日已搭乘運送金正男遺體的航班離境。

由於馬來西亞已交出金正男遺體，被扣留在北韓的9名馬國公民也可以回國。他們今天會出發。馬國政府為了讓平壤釋放境內公民，而對北韓有關歸還兩名嫌犯，還有轉交死者遺體的要求做出了讓步。

日本經濟新聞的評論指出，由於馬國送返金正男的遺體，對金正男遇害事件的調查必將陷入停滯。而馬方對平壤妥協，未來將在外交關係上産生消極影響。

馬國在2月13日事件發生後的調查中，經由比對死者親人的DNA，已確認「死者為金正男」，並透過驗屍，確認金正男死於劇毒的VX神經毒劑。然而，北韓始終主張，死者並非金正男，死因也不是VX毒劑。遺體是推翻北韓主張的最有力證據，因此送返遺體，將讓馬國遠離真相。

日本經濟新聞的評論指出，由於馬國送返金正男的遺體，對金正男遇害事件的調查必將陷入停滯。而馬方對平壤妥協，未來將在外交關係上産生消極影響。

馬國在2月13日事件發生後的調查中，經由比對死者親人的DNA，已確認「死者為金正男」，並透過驗屍，確認金正男死於劇毒的VX神經毒劑。然而，北韓始終主張，死者並非金正男，死因也不是VX毒劑。遺體是推翻北韓主張的最有力證據，因此送返遺體，將讓馬國遠離真相。

馬國總理納吉（Najib Razak）在30日的聲明中，始終沒有提及遺體的身份，但他先前一直主張，「被VX毒劑殺害的人是金正男」，顯示平壤有所顧慮。

馬方同時允許北韓公民出境，除了已逃回北韓的4名嫌疑人外，涉嫌參與這次事件兩名嫌犯如果也回到北韓，將無法再加以訊問。儘管納吉強調，「在正義和主權的原則下，今後警方仍將繼續搜查」，但很可能無以為繼。

而馬國與北韓臺面下的談判會在30日出現轉機，很可能是因為馬方對強硬的北韓束手無策，最後不得不讓步。

由於馬國年內可能舉行大選，對於納吉政權來説，確保被身為「人質」的國民安全是當務之急。馬來西亞政府在3月初宣佈取消對朝鮮免簽政策，其強硬姿態在之後開始慢慢減弱。

朝鮮中央通訊社報導的朝鮮與馬來西亞的共同聲明中加入了「雙方將積極討論重新引入免簽制度」。可以説，馬來西亞正在被不按常理出牌的朝鮮牽著鼻子走。

日經指出，馬來西亞面對受國際社會強烈批評的北韓，無法擇善固執，將成為外交上的污點，而金正男遇害的真相調查，則很可能草草收場。

(中時電子報)