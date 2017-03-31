假冒貸款騙菜籃族存摺 提供詐騙集團一條龍服務
刑事局分析165反詐騙金融平台大數據發現，近期詐騙集團以假冒貸款專員。利用協助貸款名義詐騙被害人的存摺、提款卡，許多有借款需求的菜籃族在網路上公布自己的聯絡方式後，即接獲假冒理財專員所發送的簡訊，要求被害人提供雙證件影本以及存摺以利放款，但事後不但未收到放款，反而因成為詐騙人頭帳戶而遭警示。
刑事局偵查第九大隊與台中市警方共組專案小組，發現以36歲黃姓男子為首的集團，專門在易借網、快借網或臉書貸款社團等平台，蒐集有借款需求的民眾資料，利用被害人急需用錢的心理，要求被害人儘速提供存摺及提款卡給公司審核，就能更快放款，甚至跟被害人說提供越多存摺，可貸款的金額就越高。
警方發現，以往嫌犯會將騙來的民眾帳戶，以每筆1萬多元的代價賣給詐騙集團，當作贓款匯入的人頭帳戶，但黃嫌卻提供一條龍的服務，除了提供人頭帳戶，還幫詐騙集團提領戶頭裡的贓款，事後收取5%的酬勞。
專案小組經長期蒐證跟監埋伏，日前逮獲黃嫌及其姪子等6名嫌犯，其中包括一名17歲少年，在嫌犯躲藏的汽車旅館床上查獲44萬多元贓款及存摺、提款卡等贓證物。初步清查，至少有10多名菜籃族遭騙存摺，戶頭內收到的詐騙款項超過500多萬元，全案詢問後依詐欺罪嫌移送法辦，黃嫌等人遭聲押獲准，少年裁定收容。
刑事局提醒，詐騙集團常利用電話、報紙及網路廣告散布假求職或貸款訊息，騙取民眾的存摺及提款卡供詐欺集團使用。民眾若見到此類訊息，務必撥打刑事局165反詐騙專線求證，否則可能會成為詐騙集團所利用的人頭帳戶，不僅名下所有帳戶均會遭到警示無法使用，還要負擔連帶刑事責任。
(中時)
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