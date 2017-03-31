吃吃喝喝提前過節 「水尾電影院」歡樂上映
兒童節快到了，連假之前最後一天上學日，彰化縣溪州鄉水尾國小孩子們，今天上學特別開心又充滿期待，因為上課時間可以吃吃喝喝又有電影可以欣賞。
「水尾電影院」歡欣鼓舞上映中！水尾國小在兒童節前夕，配合影像好玩藝課程特別安排「飛躍奇蹟」電影欣賞，透過劇中主角有點誇張、搞怪卻又動人的情節，鼓勵學生儘管沒有過人的天賦，只要不放棄夢想努力突破，也能超越自我限制獲得成功。
校長林素鳳說，今天的兒童節活動，感謝維力食品公司彭孟谷課長贊助零嘴點心，教導主任莊主任借來一台棉花糖機，讓學童一邊看電影一邊製作點心、享用點心，她也加碼自掏腰包購買好吃的麵包，讓全校小朋友一起吃吃喝喝快樂學習，提前歡慶兒童節。
學生鐘于媖說：這是我六年小學有史以來最棒的兒童節活動，有好多東西可以吃，又有免費電影欣賞，太開心了，謝謝校長及老師們的用心規劃。
林素鳳指出，兒童節是專屬學童的節日，校方捨棄花俏煙火型的歡樂慶祝活動，改以勵志電影欣賞、上課時難得破例開放吃小零嘴，並讓學生自己動手製作棉花糖，甜蜜蜜又能從實做中體會物理與化學變化，讓孩子快樂學習，度過難忘的、有意義的兒童節，也希望全校孩子們都能感受到師長們滿滿的疼愛。
(中時)
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