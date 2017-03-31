兼顧肚皮裡外 雙效撫平妊娠紋

肚裡肚皮都顧到 雙效撫平妊娠紋(本報資料照片)

女人都愛美，當了媽媽更要美。懷孕期間，隨著胎兒成長，腹部快速膨脹，當皮膚延展速度跟不上，真皮層膠原蛋白及彈力蛋白斷裂，就會產生妊娠紋。皮膚科醫師呼籲，想要預防妊娠紋，最好從懷孕初期就開始保養。

台灣一年約有20萬名產婦，統計發現，高達六到七成孕婦曾在懷孕期間塗抹乳液避免妊娠紋產生，這個比例在初產婦族群甚至超過九成。為了守護媽媽和寶寶，從幹細胞儲存起家的訊聯生技，近年來事業版圖拓展到孕前、產前基因檢測，並將幹細胞技術延伸應用到日常保養，全方位照顧寶寶在媽媽肚子裡的健康，同時呵護準媽媽肚皮的美麗。

訊聯幹細胞皮膚醫學研發中心特別為準媽咪加「油」(本報資料照片)

訊聯幹細胞皮膚醫學研發中心與台灣各大醫學中心合作，長期進行肌膚修復相關再生醫學研究，累積多年技術經驗，發現能從肌底改善身體紋路的秘密是高純度複合因子Cytokine。

皮膚科醫師2016年在「第42屆臺灣皮膚科醫學會年會」上發表的研究觀察顯示， Cytokine能促使表皮細胞更新再生，受試者連續使用含Cytokine的保養品90天後，透過皮膚科醫師以嚴謹醫療等級驗證方法，將局部肌膚以病理切片方式觀察，發現表皮厚度增加，肌膚明顯回復年輕健康。

這項發現已經應用在妊娠保養，讓準媽咪們得以擺脫妊娠紋。「RE.O原生動能撫紋精萃」含上百種皮膚需要的Cytokine，達生理自然平衡的複方成份，能相互調節發揮綜效，從肌底啟動源點修復能力，讓皮膚回復正常功能，喚醒美麗自造能量，由內而外撫平妊娠紋。

內含三組「RE.O原生動能撫紋精萃」及一瓶「RE.O原生動能柔滑親膚護理油」(本報資料照片)

「RE.O原生動能撫紋親膚護理組」有三組「RE.O原生動能撫紋精萃」，又特別為準媽咪加「油」，搭配一瓶能滿足孕肚高保濕需求的「RE.O原生動能柔滑親膚護理油」，嚴選有絕佳親膚性的「橄欖角鯊烷」及「木魯星果棕籽脂」，幫助快速滲透、吸收，兼顧高度保濕滋潤與清爽不油膩的膚觸。適度按摩，能增加肌膚柔軟度與彈性，同時舒緩皮膚因擴張變薄產生的乾癢不適。

市面上大多數的妊娠保養相關產品都靠保濕與妊娠紋單打獨鬥，「RE.O原生動能撫紋親膚護理組」不一樣，可以提供孕肚雙重防護，肌底修復加乘保濕滋潤，雙管齊下，雙效撫平妊娠紋，是妊娠保養界的創新產品。

【訊聯生技RE.O原生動能撫紋親膚護理組】提供孕肚雙重防護，雙效撫平妊娠紋(本報資料照片)

「RE.O原生動能撫紋親膚護理組」專為準媽咪量身打造，通過嚴格安全性測試，不含A酸、酒精、雌激素、Paraben類防腐劑等疑慮成份，無香料、無著色、無礦物油，讓媽咪無論孕期或產後哺乳，都能安心使用、安心美。

【官網獨家預購買大送小活動】 (預購期間：4/12-4/30)

凡於預購期間，在訊聯生技RE.O官方購物旗艦店(http://shopping.reo.asia/v2/official)預購「RE.O原生動能撫紋親膚護理組」，即贈「RE.O原生動能撫紋精萃」單支一組，以及「RE.O原生動能柔滑親膚護理油」27ml旅行瓶。

(中時電子報)