車困58度峭壁髮夾彎 「警」囊妙計神救援
台中市水利局約聘人員柯姓男子日前駕駛租賃車，前往東勢區軟埤坑勘查被侵占的水源地，隨著GPS導航行至中46縣道軟埤坑環山道6公里處，車輛卡在髮夾彎轉彎處，前有峭壁、後有深谷，進退兩難，經警方動員大批人力，以大型千斤頂，耗費5個多小時，才協助脫困。
東勢分局茅埔所長郭文達表示，柯男25日下午3時許報案指稱，其駕駛的車輛受困陡峭髮夾彎，車頭卡在轉彎處縫隙，車尾緊鄰深谷，警方通知吊車前往救援，無奈山路陡峭，吊車束手無策，無功而返。
警方緊急以布繩拉住，避免車輛墜谷，另調派志工分隊長徐泓棋、永源志工徐源漳及數名熱心民眾，帶著大型千斤頂前往現場救援，眾人耗費數小時只能移動毫釐，忙到傍晚6點，一邊吃志工李惠英煮的晚餐，一邊沙盤推演。
晚餐結束後，副所長郭文達按著推演的步驟，警民合作搶救該車，終於在晚間8時30分協助脫困。事後柯男向茅埔派出所員警及志工頻頻道謝，感謝警民助他解圍。
(中時)
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