陸股今終止4連跌 滬指Q1累升近4％

我要評比

在大陸官方今（31）日公布的製造業採購經理指數（PMI）數據優於預期的助攻下，大陸股市在3月最後一個交易日收漲，上證指數終止4連跌。正逢清明節假期前夕，投資者入市謹慎，滬深兩市成交縮減兩成至4,637億元人民幣（下同）。

香港信報報導，上證指數低開後，止跌回升，最多升16點，高見3,226點，全日收報3,222點，升12點或0.38％，成交2,140.36億元。總結本周滬指跌1.44％，本月滬指累跌0.59％，今年首季滬指則累升3.83％。

深成指略為高開後，升幅擴大，並以全日高位收盤，收報10,428點，成交2,496.32億元。總結3月，深成指升0.36％，總結首季累升2.47％。

各類股個別發展，家電、煤炭、環保類股升逾1％；金融、房產、鋼鐵類股表現穩定；水泥類股則逆市跌逾2％。

大陸製造業活動持續擴張，3月製造業PMI升至51.8，是近5年高位，連續兩個月上升，較2月升0.2個百分點，且優於市場預期的51.6。大陸下周一至二（3、4日）為清明節假期，下周三（5日）開市。

(工商)