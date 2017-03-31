陸股今終止4連跌 滬指Q1累升近4％
在大陸官方今（31）日公布的製造業採購經理指數（PMI）數據優於預期的助攻下，大陸股市在3月最後一個交易日收漲，上證指數終止4連跌。正逢清明節假期前夕，投資者入市謹慎，滬深兩市成交縮減兩成至4,637億元人民幣（下同）。
香港信報報導，上證指數低開後，止跌回升，最多升16點，高見3,226點，全日收報3,222點，升12點或0.38％，成交2,140.36億元。總結本周滬指跌1.44％，本月滬指累跌0.59％，今年首季滬指則累升3.83％。
深成指略為高開後，升幅擴大，並以全日高位收盤，收報10,428點，成交2,496.32億元。總結3月，深成指升0.36％，總結首季累升2.47％。
各類股個別發展，家電、煤炭、環保類股升逾1％；金融、房產、鋼鐵類股表現穩定；水泥類股則逆市跌逾2％。
大陸製造業活動持續擴張，3月製造業PMI升至51.8，是近5年高位，連續兩個月上升，較2月升0.2個百分點，且優於市場預期的51.6。大陸下周一至二（3、4日）為清明節假期，下周三（5日）開市。
(工商)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。