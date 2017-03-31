NBA球星來台 華航董座率女籃致意

華航首度和NBA合作，邀請有The Matrix飛天駭客之稱的尚恩．馬里安（Shawn Marion）來台，董事長何煖軒也下場小試身手。

中華航空與NBA台灣首度合作，邀請曾4次入選 NBA全明星賽，2011年NBA總冠軍隊球員「The Matrix 飛天駭客」尚恩．馬里安來台，擔任華航幸運粉絲的「私人教練」。

華航董事長何煖軒今天率領5名昔日華航女籃選手到現場致意，還致贈Shawn Marion專屬特別版「The Matrix」全新A350客機模型，何煖軒也在現場小試身手投籃。

他表示，華航今年首度成為NBA台灣地區年度官方合作航空公司，將持續以航空運輸的專業、誠摯的熱情與服務接待各國體育好手，積極爭取台灣在國際上的能見度。1060331

(中央社)