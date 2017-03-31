和弟弟身高差23.5公分！ 阿松長高心願寄託小小松

阿松在節目上吐露身高之痛。（TVBS提供）

阿松與弟弟身高懸殊。（TVBS提供）

「OS桑」阿松日前上TVBS《健康2.0》，吐露自己一輩子的遺憾，他身高號稱160公分，親弟弟卻有183公分，23.5公分的距離，讓阿松成長過程好「心」苦。

阿松坦言自己挑食，加上錯過「黃金時間」補救，才造成這樣結果，但他把希望寄託在兒子小小松身上，「我159.9公分，我老婆有161公分，先天遺傳上，小小松一定會有160公分以上」，他也買了跳繩讓小小松加強運動，希望小小松能長到180公分以上。更多精彩節目內容，請鎖定TVBS 56頻道4月1日晚上21：00的《健康2.0》。

(中時)