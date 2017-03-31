「雙新」文化交流 展出新竹市玻璃陶藝

「窯邊兄弟─雙新玻璃陶瓷藝術勁展」即日起至5月7日在新北市立鶯歌陶瓷博物館展出，邀集2市藝術家展出73件藝術作品，玻璃部分從複雜技法以至賞析，陶瓷展則以現代陶藝的釉彩為主，進行「雙新」文化交流。

新竹市玻璃藝術，展出包括竹塹玻璃協會理事長周彩怡等數十位在地藝術家展出41件作品，呈現的技法從熱端加工的徒手吹製、徒手熱塑、熔合、烤彎、脫蠟鑄造，到冷端加工的實心塑造、空心製作、鑲嵌，以及複合媒材等，多樣技法讓精湛的創作技巧與工藝素質，居家實用擺飾皆宜，展現深厚的藝術風采。

玻璃作品中，李國陽的《藍鵲》、許源榮《台灣蝴蝶蘭》、王美幸《台灣帝雉》皆以在地物種為題材；戴文泰《從合歡山出發》、劉侑鑫《崔巍》映照台灣美景，翁意忠《祈福燈》、林一雄《思鄉曲(桐花女) 》象徵台灣族群融合，每件作品以台灣文化為底蘊，結合精湛的工藝技術，創作出體現台灣意象與風土民情，及創作者獨具匠心的生命體會。

陶瓷展覽部份，以現代陶藝的釉彩表現為觀察焦點，共展出32件，展場分成單一釉層的流動、器型表面的彩繪、多重釉色的交融，釉藥性質的變化等4大類別，運用「釉彩」此玻璃元素，在現代藝術的啟迪下，融合中西方的各式釉彩文化，走出令人讚嘆的新天地。

新竹市文化局表示，藉由城市人文的交流，玻璃與陶瓷藝術家的對話，激盪出新時代的創意火花，進一步發展跨領域藝術交流的各種可能性，相關展覽訊息請上新竹市文化局網站瀏覽，與新竹市文化局Facebook專頁查詢，詳情請洽1999市民服務專線，或撥打專線03-5626091查詢。

(中時)