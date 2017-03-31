台北世貿家電大展 歌林尋寶大作戰

歌林品牌打敗不景氣，再創佳績！根據2017年1-3月累計，歌林冰箱商品銷售台數成長43%、冷氣空調銷售台數成長88%、洗衣機銷售台數成長60%，歌林打敗不景氣，再度大突破！為了感謝消費者的支持，4/7-4/11台北世貿家電大展，歌林品牌特別以「歌林尋寶大作戰」為主題，打造開放式的展區，方便消費者自由選購；更針對四大家電與小家電提供超CP值特價回饋，要讓消費者輕鬆把歌林商品通通帶回家！

憶聲電子總經理張鏡湖指出，雖然台灣近年來景氣不大好，但是歌林品牌在消費者的支持下，不僅度過了重返市場初期最艱困的5年，更不斷創下良好銷售佳績。歌林重視這份感情與友誼，將持續親近消費者，並以直接回饋作為歌林對外活動發展的重點。

本次4/7-4/11台北世貿家電大展，歌林即以「歌林尋寶大作戰」主題，希望讓有家電購買需求的消費者，感受到歌林的誠意：洗衣機特價4,990元起、分離式冷氣特價10,900元起、冰箱特價5,290元起、小家電特價590元起、歌林各尺吋液晶電視全面特價，同場再限量供應憶聲電子集團32吋SOWA首華品牌液晶顯示器超級特價4,990元自助價。全場除了將以開放式的禮盒開啟展區設計，進行商品陳列，同時更將直接陳列超醒目商品貨堆、超殺特價標，歡迎消費者入內尋寶找好康，感受歌林直接回饋的優惠魅力。只是商品陳列數量有限，越早搶購才能選到越多好康！

除了許多「不買可惜」的商品優惠，歌林展區也將同步進行「歌林Facebook直播送好禮」的活動。4/8週六-4/9周日兩天，消費者只要在特定時間內到歌林展區打開手機鏡頭，透過Facebook與現場高人氣知名的歌林女孩SG一起直播拍攝最美好的笑容、或是分享歌林現場活動的商品影像直播、或是現場銷售熱況、甚至是邀請親朋好友來歌林展區…。只要分享直播內容並由工作人員確定ok，或是分享歌林Facebook官方直播內容，就有機會免費獲得歌林拉鍊式耳機一組(市價500元)。現場總共備有80組，送完為止，一定要讓消費者好逛又好拿！

張鏡湖強調，台北家電大展現場所特別推出的多項超值優惠，價格絕對會比平常及網購更「殺」，絕對要讓消費者瘋狂。更多商品以現場為準，數量有限，售完為止。消費者一定要把握機會，來台北家電大展歌林展區搶好康！

(工商)