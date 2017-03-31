自爆「找到愛情飯碗」 阿嬌曬照同框男友？
女團Twins成員鍾欣潼（阿嬌）日前被拍到陪富二代秦奮打球，傳出互動親密曖昧，雖經紀人和閨密阿Sa都澄清2人只是好朋友，但近日她在節目中卻自曝已找到「愛情飯碗」，讓大家十分驚訝。而昨（30日）她曬出自拍美照，被發現身後有一名男子作陪，引來外界猜測難道這人就是阿嬌的新男友？
阿嬌昨在微博一連分享4張自拍，只見她頂著一頭浪漫長捲髮，白皙肌膚加上抿嘴的俏皮表情，一雙水汪大眼直盯著鏡頭，電力十足，認證果然是無敵美顏，最後還特寫水潤雙唇，作勢「啾」一個，讓粉絲直呼福利大放送，簡直被美哭。
而其中一張照片，她身後坐著一位戴著鴨舌帽、穿破洞牛仔褲的男子，正低頭滑手機，沒露臉更引發大家好奇是誰。日前阿嬌上陸綜《吃光全宇宙》，當她淚訴完情路坎坷的心境後，主持人便安慰她，祝她可以趕快找到「愛情飯碗」，沒想到阿嬌卻回應「我已經找到了！」讓人猜測她是否真戀愛了，因此照片中的男子才成為大家討論亮點。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。