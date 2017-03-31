自爆「找到愛情飯碗」 阿嬌曬照同框男友？

阿嬌30日一連放送多張自拍美照。（圖／取材自阿嬌微博）

阿嬌身後出現一名神秘男子，引發大家好奇就是她找到的「愛情飯碗」？（圖／取材自阿嬌微博）

女團Twins成員鍾欣潼（阿嬌）日前被拍到陪富二代秦奮打球，傳出互動親密曖昧，雖經紀人和閨密阿Sa都澄清2人只是好朋友，但近日她在節目中卻自曝已找到「愛情飯碗」，讓大家十分驚訝。而昨（30日）她曬出自拍美照，被發現身後有一名男子作陪，引來外界猜測難道這人就是阿嬌的新男友？

阿嬌昨在微博一連分享4張自拍，只見她頂著一頭浪漫長捲髮，白皙肌膚加上抿嘴的俏皮表情，一雙水汪大眼直盯著鏡頭，電力十足，認證果然是無敵美顏，最後還特寫水潤雙唇，作勢「啾」一個，讓粉絲直呼福利大放送，簡直被美哭。

而其中一張照片，她身後坐著一位戴著鴨舌帽、穿破洞牛仔褲的男子，正低頭滑手機，沒露臉更引發大家好奇是誰。日前阿嬌上陸綜《吃光全宇宙》，當她淚訴完情路坎坷的心境後，主持人便安慰她，祝她可以趕快找到「愛情飯碗」，沒想到阿嬌卻回應「我已經找到了！」讓人猜測她是否真戀愛了，因此照片中的男子才成為大家討論亮點。

(中時電子報)