前瞻基礎建設計畫、年金改革 府發言人：蔡英文總統認為是重中之重
立法院院會今上午國是論壇後，國民黨立法院黨團一度占領主席台，下午已將此案交付審查。總統府發言人林鶴明表示，蔡英文總統認為，前瞻基礎建設計畫及年金改革，都是重中之重，希望以國家發展與國人福祉為優先，放下黨同伐異的一黨之私，盡快審查通過，讓台灣跨出重要的關鍵一步。
林鶴明指出，前瞻基礎建設計畫是政府為了加速國家基礎建設的投資與更新，以因應新階段國家發展需要與整體經濟結構的升級轉型，這與過去所謂的擴大內需方案本質上並不相同，執行的目標與工作團隊也不一樣，重點在於國家發展與國人的需要，無關藍綠，也與選舉沒有關係。
他說，整體而言，希望能夠從短期措施和中長期結構性改革，將台灣經濟帶上穩健成長之路，也透過經濟結構的改革，根本性解決經濟動能不足、國人所得偏低的問題。這樣一個計畫，自從行政院提出以來，可以看到從民間到各級地方政府，莫不重視與殷切期盼，希望可以加速國家基礎建設的投資與更新，以因應新階段國家發展需要。
他表示，很遺憾的，今天在國會看到這樣一個攸關國家未來重大發展的計畫遭到抗議，事實上，這樣的行為與當今台灣主流民意背道而馳，國家此刻經濟發展正需要相關計畫的投入來增進發展動能。
(中時)
關鍵字：前瞻基礎建設計畫
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