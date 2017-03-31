代妻出馬！新北議員劉美芳老公 國小門口送兒童節禮物

劉美芳的先生郭景裕今年代表老婆到學校前發送兒童節禮物。（王揚傑攝）

為慶祝兒童節，新北市議員劉美芳與新北市關懷婦幼協會今（31）日在板橋區17所國小門口，於放學時間同步發送3500份兒童節禮物，讓小朋友提前感受到兒童節的氣氛，並預祝小朋友有個美好的連續假期。

劉美芳表示，已連續好幾年在兒童節連假前夕在校門口發送小禮品了，今年因剛生產還在坐月子，不能親自到場，但為了讓小朋友開心迎接即將來臨的兒童節，所以改請先生代表前往。

(中時)