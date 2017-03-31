竹縣12條社區桐花輕旅行路線 開放報名

新竹縣文化局長張宜真邀請全國民眾前來體驗文化局精心推出的12條輕旅行路線。（陳育賢攝）

新竹縣文化局長張宜真邀請全國民眾前來體驗文化局精心推出的12條輕旅行路線。（陳育賢攝）

新竹縣文化局今年精心推出12條油桐花輕旅行路線。（陳育賢攝）

新竹縣文化局從去年起整合社區結合桐花及輕旅行，推出8條桐花輕旅行的主題旅遊路線，將新竹縣的在地社區文化特色行銷出去，今年度更加碼推出12條社區桐花輕旅行路線，邀請民眾一起在春季走訪竹縣各桐花步道及社區美景，即日起接受報名。

文化局長張宜真表示，此次參與輕旅行路線的社區包含「山湖輕旅行團隊」結合寶山鄉各社區，走訪賞桐花之餘，也兼具了生態教育意義；「北埔鄉南埔社區」推出深度客家體驗之旅，以桐花下祈福、農村體驗、成年禮、生態尋寶等，相當適合親子一同參加，展現當地豐美的農村風光。

「湖口鄉湖南社區」帶您走訪湖南好山好水好地方，體驗親子製茶樂：「湖口鄉湖鏡社區」將探索老街後山畚箕窩孕育之美；「新埔鎮巨埔社區」探訪吳濁流先生的故居，享受著濃厚的文學之旅；「振興客家文化發展協會」將帶來一場竹東圳的時空旅行。

「湖口鄉湖口社區」安排了客家三腳採茶戲，一同來體驗客家人的簡單樸實的生活，回歸生活的單純美好；「橫山鄉橫山社區」以三叉埤的山明水秀，串聯出客家農莊的小旅行。

「新竹縣芎林鄉鹿寮坑農村自然生態文化協會」透過觀賞、聽聞、賞味，將在地五感經驗完整呈現給大家，讓來客實際感受鹿寮坑的美好。「新竹縣芎林鄉紙寮窩劉傳老造紙文化發展協進會」以慢活的紙寮窩讓你放鬆心情體驗DIY手抄紙，在秋風吹拂竹林聲之下，感受傳統文化。

「寶山鄉山湖社區」在天空、油桐、綠地的伴隨下，走進白雪步道，讓大家在山水間享受天然芬多精。「新竹縣大窩口促進會」來到老湖口，走進老街及後山、滿滿的桐花，倘佯在雪花中，在充滿故事性的歷史文化街區，重溫老街與教堂的歷史演變。

張宜真說，文化局自2013年開始在社區總體營造計畫辦理「發現新竹輕旅行」活動以來，引發熱烈迴響，熱情與真摯的社區文化，除了結合社區特色景點，由達人帶路，今年度再度邀請眾來新竹縣社區作客。

雖然沒有大山大海，但是擁有真心誠意以及濃得化不開的人情味，感受到的是竄留在心裡滿滿的感動與無比的真心，新竹縣，最美的風景是人，最誠摯的感動是純樸的農村旅行，誠摯邀請您來新竹縣作客，體驗新竹縣社區的美好。

(中時)