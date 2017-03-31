803醫院發現大批子彈 檢方已分案偵辦

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中市太平區國軍台中總醫院急診室男廁發現大批子彈，台中地檢署今天已分案偵辦，並成立專案小組指揮台中市憲兵隊及警方進一步追查，已調閱過濾相關監視影像，並將子彈送刑事局鑑定中。

國軍台中總醫院1名清潔人員昨天下午打掃男廁時，赫然發現1只塑膠袋中裝有96發各式子彈。台中地檢署今天已分案偵辦，並由1名主任檢察官及2名檢察官組成專案小組，指揮中市憲兵隊及警方進行偵辦。

據了解，檢警已調閱醫院相關監視器錄影帶進行過濾，追查可疑進出人口，並將子彈送刑事局鑑定調查為制式或改造子彈，有無殺傷力，並進一步採可疑指紋過濾追查中。

(中時)