山老鼠盜伐林木 警方圍捕棄車逃逸

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嘉義縣警方今天凌晨在阿里山鄉豐山村圍捕山老鼠，山老鼠被逼入死路後，棄車逃逸，警方在車上起出盜伐扁柏木18塊，市價約值新台幣260萬元。

警方指出，日前有民眾前往阿里山鄉豐山村石夢谷登山，發現有疑似山老鼠遺留的帳篷、物資，以及疑似盜伐的痕跡，警方研判山老鼠在豐山地區有死灰復燃趨勢，因此決定加以掃蕩。

嘉義縣警察局竹崎分局、保七總隊第七大隊嘉義分隊、嘉義林區管理處等單位，昨天在阿里山鄉豐山村舉辦「打擊山老鼠大會師」，動員50多名警力組成聯合查緝小組誓師。

沒想到警方誓師一結束，山老鼠認為有機可乘，竟在今天凌晨1時30分開吉普車載運盜伐的林木準備下山，山老鼠發現查緝小組正在進行路檢，立即調轉車頭，往相反方向逃逸。

查緝小組立即展開圍捕，山老鼠被逼入死路後，眼見無路可逃，將載滿扁柏的吉普車，棄置在產業道路盡頭，車上人員逃逸無蹤。

警方在吉普車上起出扁柏木18塊，總重量約596公斤，市價高達260萬元，警方已根據吉普車的車牌號碼掌握特定對象，目前正全力追緝中。1060331

(中央社)