清明掃墓山區活動多 染恙蟲病例花蓮最多

清明節掃墓必須至山區活動機會多，感染恙蟲病的比例也增加，今年至3月27日止統計花蓮縣民眾感染22例、占全國3成1，也是近5年同期最高。

花蓮縣衛生局長李宏滿今天表示，依據衛生福利部疾病管制署資料顯示，今年1月至3月27日止，全國恙蟲病數70例，其中花蓮縣占22例（31％），為近5年（民國102至105年）同期最高。

李宏滿說，由疾病管制署歷年的疫情資料分析顯示，各縣市均有病例分布，且以離島及金門縣、澎湖縣、花蓮縣、台東縣等山區縣市病例數較多。台灣全年於4至5月間病例數開始上升，7月時到達高峰。而今年2月恙蟲病通報數即高於近5年同期，似有提早流行趨勢。

李宏滿表示，恙蟲病是熱帶和亞熱帶地區特有的地方性疾病，會經帶有病原體之恙(蹣)（恙蟲）叮咬而感染，恙蟲喜歡停留於草叢中，伺機落入經過的動物或人類身上，因此行走於草叢中遭恙蟲叮咬而罹患恙蟲病的機會較高。

通常在被具傳染性恙蟲叮咬的部位會形成焦痂（eschar），潛伏期通常為9至12天，之後伴隨有發燒、頭痛、出汗、結膜充血和淋巴腺發炎腫大等症狀；約發燒1週後，在軀幹出現暗紅色的丘疹，並擴散至四肢，於數天後消失。恙蟲病若未經妥適治療，致死率可高達60%，經治療死亡率則小於5%。

目前正值清明掃墓時節，李宏滿呼籲民眾落實「自我保護」，穿著長袖衣褲、長靴、手套等保護性衣物，束緊袖口、褲管口，避免恙蟲叮咬。返家後立刻更衣、洗澡，特別是腋窩、腰部、鼠蹊部等要加強清潔。

民眾如有出現疑似恙蟲病症狀，請儘速就醫並告知醫師旅遊史，或有無出入草叢等暴露史，提供醫師臨床診斷參考。民眾若有相關疑問，可撥打疾病管制署疫情通報及諮詢專線1922洽詢。1060331

(中央社)