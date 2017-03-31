北車騎樓街友物品 北市：暫緩清空
關心街友團體控訴台北市政府與台鐵4月1日將清除台北車站騎樓堆放物品及雜物行動，引發街友擔憂。社會局今天說，持續協助街友行李減量，並協調暫緩4月1日雜物清除行動。
當代漂泊協會等團體上午開記者會，提及北市府與台鐵台北站分別在北車管轄區域張貼公告，決定禁止堆放物品、雜物，並要求4月1日前移除，逾期視同廢棄物清除，公告一出，引起北車街友的擔憂與憤怒。
社會局表示，自去年3月起成立台北車站街友專案會議，執行後，街友自律少有躺臥或鬧事狀況，但今年2月起，少數街友堆積過多物品，影響行人通道。
社會局說，因常接獲市民反映街友問題影響市容，和台北車站等管理單位，積極輔導街友個人行李減量，並提供置物袋，夜間仍提供街友夜宿及行李放置空間，但白天須把用路權還給行人。
至於公民團體要求，社會局表示，會持續協助街友行李減量，要求車站周邊騎樓白天須保持通暢，不應堆置物品，並協調暫緩4月1日雜物清除行動。
針對北車周邊街友狀況，社會局說，每月定期跨局處召開會議，並聯合夜訪，輔導北車街友醫療、就業、居住，去年協助返鄉13人、租屋28人、安置46人，勞動局也提供85人就業媒合，其中38人成功就業，警察局也勸導零星行乞並開立勸導書共14件。1060331
(中央社)
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