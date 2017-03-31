李政宰將演出韓國版竊聽風雲

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南韓演員李政宰將演出著名導演崔東勳的犯罪動作片「竊聽風雲」（暫定名）。這是李政宰演出「盜賊同盟」和「暗殺」之後，與崔東勳導演第3次合作的作品。

南韓「亞洲經濟」指出，「竊聽風雲」原作是由曾執導「無間道」系列的香港導演麥兆輝於2009年上映的系列電影。

電影「竊聽風雲」講述著3名警察在利益誘惑下進行竊聽交易並銷毀證據，但最終難逃殺戮的悲情故事。

崔東勳此次購買「竊聽風雲」的版權，將故事背景改為發生在南韓，目前正在進行角色挑選。將在定角之後，於8月開鏡拍攝，預計於明年夏季在南韓全國上映。1060331

(中央社)