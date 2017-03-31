回憶每段偵破刑案 刑警臉書道辛酸

「每段偵破刑案的背後，都伴隨著辛酸」，屏東縣警局刑警大隊臉書最近由1名刑警所寫的破案心路歷程，引起許多迴響。

這名刑警參與21日縣警局刑警大隊偵破詐騙集團在台南市機房行動，警方為了調查集團機房跟監、埋伏了1個月，最後以坐雲梯車、攀降進入集團機房，瓦解這個詐騙集團。

「在『盤查』事件吵得沸沸揚揚的那幾天，我們仍堅守崗位，打擊犯罪！在奮不顧身跳下去的當下，可知我們心裡想著是什麼？！」刑警在文章一開頭這樣寫著。

「小樂，今晚爸爸又無法回家陪你吃飯了」、「厚…你每次都這樣」，一句與兒子的閒話家常，卻道盡了所有警職的無奈，為了偵辦這件詐欺機房的案件，這名刑警說「我已經好久沒有好好陪家人了。」

在「充滿著科學麵和提神飲料的車上，又傳來中原標準時間0時的鐘響，突然之間眼前鐵捲門開了」，這名警員與學長埋伏多日，終於找到「詐欺機房」所在地，但機房易守難攻。

「與霹靂小組的學長及指揮檢察官開過幾次會議、敲定攻堅的日期，經過幾次的模擬攻堅」這名刑警說，「心中依然忐忑，因為每個同仁都是家庭的支柱，經不起任何閃失。」

當現場指揮官下達「開始行動」指令後，全部人員就如同電影般開始了自己的劇本，突然現場傳來一聲吆喝，「有位霹靂小組的學長，不慎從五樓垂降處滑落至三樓，幸好學長安全措施落實，只有膝蓋輕微灼燒而已，但是學長當下並沒有顧慮自己差點墜樓，隨即配合指揮官從3樓窗戶爬入繼續任務。」

這名刑警說「看到這幕我竟鼻酸了1秒」，「案件順利偵破，霹靂學長的背影，一直讓我耿耿於懷，那樣拼命的背後，竟然只有一句輕描淡寫『因為我是警察』」，刑警說，沒有倒下，所有警察都會一樣拼命，身為警察這並不需要任何理由。

屏東縣刑警大隊將那天攻堅影片剪輯，配合這名刑警的心聲放在臉書裡，影片裡的文字這樣寫著「路人紛紛走避，而我們往危險去」，1名刑警媽媽留言「總是擔心又不敢說出口」，也有人留言「謝謝值得我們驕傲的他們」。1060331

(中央社)