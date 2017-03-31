高巿警微電影上架 網友：以為是《痞子英雄》續集
首開警界實境影片風氣的高巿府警察局《愛與鐵血》在開播屆滿2周年，結合跑酷團體拍攝《警察魂》微電影，上架不到1天吸引近30萬次搶看，影迷一片好評，大讚警匪追逐拍得有質看，稱讚「還以為是《痞子英雄》」拍續集。
高市警官方臉書成立2週年，超過22萬餘粉絲按讚，尤其「愛與鐵血」系列實境影片播出100多集，警察街頭值勤，常面對不理性民眾挑釁、辱罵，甚至暴力相向等，民眾看了很有感，不管觸及率或轉貼分享，都有高人氣。
新上架微電影《警察魂》，以警匪追逐為主軸，融合跑酷（Parkour）、擒拿戰技等元素，在中山大學、旗津燈塔、旗后砲台、高美館、輕軌沿線取景，並帶出「警察執法不會總是那麼英勇酷帥，但永不放棄精神一直都在」。
(中時)
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