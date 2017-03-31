壽山動物園喋血 3歲男童不慎跌落木棧道

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3歲男童不慎從動物園木棧道跌落，造成頭部濺血。（柯宗緯攝）

3歲男童不慎從動物園木棧道跌落，造成頭部濺血。（柯宗緯攝）

3歲男童不慎從動物園木棧道跌落，造成頭部濺血。（柯宗緯攝）

兒童節前夕，高雄壽山動物園今（31）日下午三點，發生一起濺血意外。1名3歲男童不慎跌落售票區旁的木棧道，男童當場嚎啕大哭，旁人見狀立即通報園方及打119，消防員到場進行簡單包紮，初步發現頭部右方有撕裂傷，但意識清楚，幸好無大礙。

動物園主任莊絢智呼籲家長多注意孩子活動狀況，避免小朋友跑跳或從高處墜落，園方平日也有按時巡視保養，事件發生後也將立即檢討、討論如何改善現有設施，

(中時)