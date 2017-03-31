兒童節將至 竹縣193位模範兒童獲表揚
新竹縣政府今天在新豐鄉小叮噹科學主題遊樂園舉辦「模範兒童表揚大會」，全縣計有193位兒童接受表揚，獲獎的孩子今年除了拿到獎狀、獎品外，還可免費在樂園內盡情體驗與學習，讓今年的兒童節表揚活動不同以往，更多了歡笑聲。
今年的模範兒童表揚大會，由竹北國小主辦，竹北國小學生特別以「超級偶像擂台賽」戲劇表演、「客家山歌」演唱為活動暖身，博得現場熱烈掌聲。
縣長邱鏡淳在頒獎時表示，期勉每位模範兒童一定要孝順父母、鍛鍊強健體魄，秉持良善的態度，堅持努力的學習，在人生旅途中找到自己的亮點，貢獻自己的力量。
而今天的表揚活動，全數由小學生們負責，兩位主持人劉亭鋒及何詠婕主現更是優異，劉曾拿下全國客語比賽冠軍，何則是全縣閩南語比賽第1名，兩人的搭配主持台風穩健、生動精彩，被認為最佳主持人。
受獎的模範兒童中，除了安興國小的劉蕙綺年紀最小外，新埔國小謝宗穎在學校是老師的超級好幫手、心思細膩。玉山國小鄭筠諮雖有中度重聽，眼睛也患有視網膜缺氧症，先天條件不佳卻認真學習、成績優異。
寶山國小洪少軍擅於模仿，更是行動「火車百科全書」，對站名、演進、歷史可以鉅細靡遺脫口而出。中正國小吳沛誼除了課業名列前茅，還曾得到國際發明獎。
新樂國小黃郁文歌唱得好，音樂更是她的專長。錦屏國小的官書亞擅長體育競賽，在家孝順父母，也是行動不便的阿公最佳幫手。
教育處長劉明超指出，今年各校推舉的模範兒童表現多元，不僅品德與態度讓人欣賞，各項學習與展現也令人刮目相看，希望透過此次不一樣的活動，讓每位學童都能擁有快樂的回憶。
今天在現場參加演出的還有福龍國小太鼓表演、竹北國小演書、合唱，瑞峰國小的陶笛演奏。
(中時)
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