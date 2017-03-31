分局長才帶領宣誓 警立即查獲山老鼠

嘉義縣竹崎警分局昨在阿里山鄉豐山區進行誓師大會，才剛由分局長江慶斌(中)率隊帶領員警宣誓打擊山老鼠的決心，警方今凌晨1點多立即查獲可疑車輛正運送扁柏。(高錦如翻攝)

山老鼠見無路可逃，立即棄車逃逸，警方目前全力追緝中。(高錦如翻攝)

警方在該部吉普車上查獲18塊扁柏。(高錦如翻攝)

嘉義縣竹崎警分局昨天在阿里山鄉豐山區進行誓師大會，動員逾50名警力，才剛由分局長江慶斌率隊帶領員警宣誓打擊山老鼠的決心，警方今凌晨1點多就查獲可疑車輛正運送扁柏，遭警方圍捕無路可逃，嫌犯最後棄車逃逸，目前由警方全力追緝中。

警方表示，日前有山友前往阿里山鄉豐山地區石夢谷登山，發現有疑似山老鼠所遺留的帳篷、物資，認為山老鼠蠢蠢欲動，趕緊通報警方，警為此於昨天利用擴大臨檢勤務，將所有警力調集至豐山一帶，在分局長江慶斌的帶領下，並與保七總隊第七大隊嘉義分隊、嘉義林區管理處一同宣誓全面打擊山老鼠的決心。

由於勤務時段採夜間及深夜時段，警方於誓師大會結束後，聯合查緝小組針對可疑車輛加強攔查，今凌晨1點30分，有部吉普車見警立即駕車往反方向逃逸，警由後追捕，嫌犯見無路可逃，隨即棄車逃逸，將載滿扁柏的車輛棄置在產業道路上，人則逃逸無蹤。

警方在該部吉普車上查獲18塊扁柏，總重約596公斤，市價約260萬元，目前已掌握可疑對象全力追緝。

(中時)