搶救原住民族語！ 教部、原民會合創斑馬線等新辭
原住民族語傳承面臨嚴重流失困境，缺乏族語使用機會及場域是重要因素之一，教育部與原民會2015年合作推動族語新創詞計畫，由原民會原住民族語言研究發展中心，研發原住民16族新創詞彙，歷時近3年、近百名語言專家跑遍全國125個部落田野調查後，研擬各族群創詞原理原則，為16族各創制240詞彙，總計3840新詞，讓原住民族語變得更時尚。
教育部表示，身處現代社會，許多生活新事物、3C科技產品及專有名詞等，是在原住民族語詞彙中所缺乏的，致使族語於現代生活中不易使用，難成為日常生活語言，產生語言斷層危機。
教育部指出，本次發布的詞彙以生活中常用詞彙為主，包含生活用語、社會文化、醫療用語等3大類。舉例來說，原住民族語中並沒有人行道、斑馬線、信用卡、便利商店、提款機、過敏、癌症、診所、輪椅...等常見生活單字，經專家創制後，讓各族語更貼近現實生活。
(中時)
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