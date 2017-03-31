海南海口開通飛泰國清萊航線

中新社報導，海南島海口直飛泰國清萊的航線今日開通，該航線由海南聯合航空與首都航空聯合運營。近期海口陸續開通了至泰國清邁、馬來西亞吉隆坡的旅遊包機航線，目前已開通東南亞地區國際航線達到13條。海口市旅遊發展委員會主任廖小平表示，海口作為海上絲綢之路支點城市，與東南亞國家旅遊互補性很強，將加強與東南亞國家的旅遊合作。

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