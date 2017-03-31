《娛百》大亂鬥　毛弟被威廉過肩摔

毛弟被威廉過肩摔。（八大提供）

毛弟被威廉過肩摔。（八大提供）

愷樂、威廉、羅志祥、毛弟、Wish、Masha明爭暗鬥，究竟誰是《娛百》中的整人專家？（八大提供）

明天就是愚人節，八大《娛樂百分百》推出「愚人節整人企劃」，由羅志祥、愷樂、威廉組成的老薑隊，和毛弟、Wish、Masha的嫩薑隊對決，進行考驗新舊主持人應變能力的互整大亂鬥，威廉為了完成激怒對方的整人計畫，除了言語挑釁毛弟，甚至還使出過肩摔的絕招！

六位主持人除了需挑戰遊戲關卡，還得暗中執行朝對手臉上潑水、惹火敵隊成員等秘密任務，羅志祥不按牌理出牌的主持模式，讓毛弟、Wish、Masha難以招架。毛弟除了險些動怒之外，還在遊戲中慘遭被威廉過肩摔，但威廉礙於整人企劃，格外謹慎小心，深怕掉入對方陷阱，也不好意思上前去關心安慰，讓現場氣氛一度緊張。

沒想到製作單位的精心企劃，最後卻神展開為被羅志祥反整，原來打從節目開始他不受控制的演出，其實就是在為反整製作單位佈局鋪哽！老薑隊、嫩薑隊與製作單位的諜對諜食物鏈，讓這場愚人節大騙局得看到最後一秒，才能知道誰是真正的整人專家！更多精彩內容請鎖定4月1日、晚間6點播出的八大綜合台《娛樂百分百》。

(中時)