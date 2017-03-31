貴陽「區塊鏈」應用技術學院啟動

中新社報導，為探索創新數位經濟模式，發展區塊鏈技術對政務、民生、商務的應用，貴陽區塊鏈應用技術學院近日揭牌啟動，按照產教一體的模式，為當地培養相關人才。據了解，貴州為中國首個國家級大數據綜合試驗區，省會貴陽市在該領域也有相當研究成果，推出了大數據理論研究成果「塊數據2.0」，並將「塊數據」理念應用於具體實踐，努力建設塊數據城市。

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