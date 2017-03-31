新聞深喉嚨》幕僚嗆年改抗爭「怎不去死」 徐國勇竟稱「揮淚斬馬謖」

新聞深喉嚨/中天新聞部提供

退休警消人員在329上街抗議年金改革後，行政院發言人徐國勇辦公室主任林育卉30日在臉書上發文嘲諷，人家辛苦為國奉獻、拋頭顱灑熱血，怎能罵他們不公義，並文末還標註「趕你羚羊啦」、「趁清明不會早點去死」。

行政院在晚間9點表示，此為私人臉書，暫無評論；到了晚間10點15分又表示，林育卉發言不當理應負責，不當情緒言語不足取，即日起暫停職務。就在徐國勇發出聲明後，林育卉深夜也在臉書表示請辭。林育卉的po文說，國家前途困難重重，內部保守勢力蠢動，「從我一篇臉書，我不過是講出心裡話，就可掀起這麼大的風浪，即可印證」。

林育卉何許人也？在扁政府時期，林育卉公開的身分是「閱聽人監督媒體聯盟」執行秘書，「廣電基金會」執行長，專門做為民進黨打手攻擊「非綠族類」媒體；而私底下的角色，則被踢爆疑似就是不入流政治黑函「非常光碟」中的「魔鏡夫人」。

對於痛失手下「大將」，徐國勇也在臉書發文，說是：「揮淚斬馬謖」！大讚「台灣小方負責」！看來在綠營眼中，林育卉這番話不算失言，也不算撕裂族群，這種真性情敢言的「自己人」，「另有重用」指日可待啦？

因《兩岸服務貿易協議》引爆的「太陽花」學運，台北地檢署依妨害公務等多罪起訴了當時的學運領袖黃國昌、林飛帆、陳為廷等22人，台北地院31日審結宣判，22人全部無罪。審理期間，黃國昌，林飛帆與陳為廷等人皆主張自己無罪，說當時的時空背景是「馬英九毀憲亂政」，立院黑箱強行通過《服貿協議》，置台灣於被「蠶食吞併」的危險，因此人民有權行使「抵抗權」。此例一開，未來所有的抗爭，是否都可以此主張？台灣街頭抗爭再無和平理性的必要，終將淪為「成王敗寇」的叢林法則！

但諷刺的是，靠著「太陽花」「助攻」奪權的民進黨，如今面對抗爭可說是戒慎恐懼，30日警消上街頭，立法院，行政院，總統寓所層層拒馬，比起過去完全過之而無不及。昔日把「太陽花」捧上天，不惜自甘當「看門狗」，如今大權在握就「過河拆橋」，例如黨團總召柯建銘就反唇相譏：「太陽花已經到了盡頭」。而這種種「現形記」的啟示就是，下回任何抗爭者走上街頭，千萬不能心慈手軟，只要一句「行使抵抗權」，打砸佔領都無罪噢！

台北市長柯文哲率團赴馬來西亞，泰國與印度訪問招商，說是為蔡總統「新南向」鋪路，但行程一路「荒腔走板」，「自曝其短」！發給記者的媒體手冊就拼錯了「東南亞」，把「Southeast Asia」，拼成「East South Asia」，還把出訪標的之一的馬來西亞東部領土給「割讓」了。到了泰國，柯文哲面對媒體詢問台北有什麼優勢贏過香港，柯文哲口沒遮攔說：「香港很無聊」，還說「一個小島有什麼好看的」；在人家泰國朱拉隆功大學聽簡報，又聽到打瞌睡。到了印度，文化局長鍾永豐踩踏了印度聖雄甘地生前最後100天住所的神聖「禁地」；而柯文哲本人又再度語出驚人，竟然說甘地是「印度版的白色力量」！拜託，甘地何許人也，柯文哲到底是太高估自己，還是太低估甘地？到處「出包」，盡顯無知，這還首都的官方參訪團咧，再跟各位說個笑話：「新南向」！

前韓國總統朴槿惠，31日凌晨遭到拘捕，成為韓國史上第三位被拘捕的前總統，而輿論預料，她這次被捕要回家可能很難了，種種弊案纏身最重可能遭判10年以上的刑期。而韓半島的形勢則持續混亂，在軍事層面，衛星偵照顯示北韓近期就會進行第六次核試，甚至不排除一天之內連續進行多次，而美國與南韓持續軍演，，雙方爆發軍事衝突的可能性逐步升高：而在政治層面，北京願不願意美韓進一步打擊金正恩？而如今民調遙遙領先的下屆韓國總統熱門人選文在寅又曾表態「反薩德」。下週即將登場的「習川會」，會是近期韓半島局勢的「攤牌時刻」嗎？

文化部在今年228前夕，組成「中正紀念堂轉型推動諮詢小組」，停售蔣中正公仔、文具等商品，不再於開閉館時播放「蔣公紀念歌」，接下來還要推動名稱、史料蒐集展示的轉型。政委張景森也提議，將中正紀念堂改成立法院。一連串的去蔣化之後，現在要「中華民國」也要塗銷了嗎？

30日傳出「中華民國中央軍事院校校友總會」為舉行活動而在中正紀念堂前廣場搭建演講台，演講台兩側看板上，分別有「捍衛中華民國」與「還原歷史真相」共12個字，中正紀念堂管理單位認為與原先申請活動的主旨不合，要求拆除。中央軍事院校校友總會秘書長胡元傑說，對方希望他們的活動回歸「中性」，不要有政治語言引起困擾。所以，他們決定接受協調，把這幾個字遮住。中正紀念堂管理處則回應，是因為主辦單位僅申請設高台，未申請設置看板，所以希望他們拆除。所以，現在是「興文字獄」來著？「捍衛中華民國」變成禁句了？

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(中時電子報)