農曆閏年「抽壽」 豬腳麵線為父母添福壽

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針對農曆閏6月，台南西井村滷味推出「閏雙月添福壽禮盒」，內含豬蹄花、麵線、筍乾、花生等材料，買回家簡單加熱就可方便上桌幫父母添福壽。（西井村提供）

農曆每隔19年會有7個閏年，相傳只要嫁出去的女兒在農曆閏月來臨前或父母生日前，準備豬腳麵線回娘家，就可幫父母添福添壽，此稱為「抽壽」，台灣俚語福清話稱之為「呷麵線添福壽、呷豬腳增勇健」。

今年閏月落在農曆6月，不少餐廳或食品廠都已推出豬腳麵線禮盒，方便民眾回娘家盡孝心，簡單加熱就可上桌。

(中時)