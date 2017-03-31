文山掩埋場悶燒撲滅 將檢討廢木去化

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台中市南屯區文山掩埋場悶燒8日後，終於在今天下午2時30分撲滅，台中市長林佳龍透過臉書感謝消防及環保人員連日來的辛勞，未來將針對廢木去化方式等問題全面檢討。

台中市南屯區文山掩埋場悶燒8日，由於量體龐大、溫度高，經消防人員持續翻挖澆灌，下午2時30分已完全撲滅，並持續灑水監控，保持警戒。

對於消防及環保人員不眠不休的努力，林佳龍還透過臉書表示感謝，也感謝民眾體恤並捐贈物資，未來將針對廢木去化方式等問題全面檢討，避免再有類似情況發生。

市府說，文山掩埋場因腐木自燃，引起悶燒，環保局通報消防人員即刻搶救。由於悶燒範圍既廣又深，搶救工作相當困難。但相關單位仍以24小時不間斷方式持續搶救，終於在今天下午傳出撲滅的好消息。

林佳龍在臉書表示，接獲復燃通報後，市府環保及消防人員全面動員，3班制24小時輪值，不眠不休，出動水車、重機具、消防車及直升機；先以空拍機拍攝熱影像掌握範圍，再用挖土機翻挖腐木，隨後灌注大量水源，針對表層覆蓋阻氧，以降低復燃機率。

對於意外造成許多民眾的不適與困擾，林佳龍表示感同身受，他說，感謝附近居民相當體諒並主動提供協助，還有善心人士及時援助物資，像是國泰世華資深業務經理邱煜仁購置150組防毒面具，善行義舉格外令人動容，也讓第一線人員更有力量投入救災。

針對民眾關心的水源汙染疑慮，林佳龍強調，文山掩埋場設有不透水布及汙水處理廠，可望得以妥善收集這次澆灌的水流，避免汙染水源；市府也將就廢木去化方式等層面全面檢討，讓復燃機率降到最低。1060331

(中央社)