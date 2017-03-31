李明哲妻：放棄聘律師 將赴北京營救
民進黨前黨工李明哲遭大陸國安單位拘留調查。李明哲妻子李凈瑜今天表示，將放棄聘請律師，不做法律性無謂辯護，並決定親自前往北京瞭解狀況營救先生。
中國大陸國台辦發言人馬曉光29日證實，李明哲因「涉嫌從事危害國家安全活動」，已接受有關部門調查，目前身體狀況良好。但他並未提及李明哲身在何處。
李凈瑜下午再度在立法院召開記者會，表示要親自到北京了解狀況，營救李明哲。
李凈瑜表示，知道在白色恐怖歷史裡面，在一個國家的法治依然沒有達到國際水平的時候，任何的法律辯護，都是沒有用處的。
她說，將放棄聘請律師，不做法律性的無謂辯護；所有的人權工作者，所有把希望帶到任何一個需要人權伸張的角落，都是無罪的。因為此類奉獻行為將增益人類文明。李明哲帶著這樣無私的對人類的愛，她相信李明哲的行為絕對是值得被尊敬的，「我決定，親自前往北京，去瞭解狀況，去營救我的先生」。
李凈瑜現場也特別發出聲明，李明哲已經被秘密偵訊了13天，人性脆弱正在蹂躪他。所以，在當面見到李明哲之前，李明哲所做的供詞與陳述，「我都一概不予承認」，因為他可能是在威脅利誘之下所做的非自由意識的表白。
現場媒體詢問李凈瑜何時出發，她僅表示，這幾天就會出發。至於是否有請海基會或陸委會幫忙，她說，相信政府不會遺棄其公民。
此外，她也呼籲，只有媒體持續關注，她的先生才會有被營救出來的可能性，她非常需要大家。1060331
(中央社)
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