韓國瑜：黃復興像純情少女不給碰、某任主席傻逼
國民黨主席選舉再過一個多月就要舉行，其中黃復興黨部和地方派系的選票，許多參選人雖想要極力爭取，難度卻相當高；韓國瑜近日接受媒體專訪談到相關議題時，再度展現其「哏王」功力，幽默又一針見血地表達他的看法。
由榮民組成的黃復興黨部，對藍營黨主席選局有相當大的影響力，但就連黃復興出身的韓國瑜，現在也無法接觸它；韓告訴《信傳媒》，現在的黃復興就像是個純情少女，「不讓我們這些登徒子去碰。」他直言6名黨魁參選人中，大概僅1人有辦法，其他人都打不進去。
至於地方派系，由於國民黨過往和他們關係密切，常引來黑金政治的批評，因此黨中央有意切割，但韓國瑜認為，地方派系的政治人物是用生命在經營自己的地盤，國民黨應感激他們願掛上藍營招牌才是；韓還透露曾於中南部聽到某任黨主席稱最討厭地方派系，他認為這根本就是天龍國心態，有如傻逼一般。
(中時電子報)
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