放棄法律辯護 李明哲之妻將前往北京
前民進黨黨工李明哲因「涉嫌從事危害國家安全活動」在中國被逮補，中國官方至今仍不願說明李明哲身在何處。李明哲之妻李淨瑜今天發表聲明，她將放棄聘請律師，不做法律性的無謂辯護，親身前往北京去暸解狀況，自力營救先生。
李淨瑜指出，在一個國家的法治依然沒有達到國際水平的時候，任何的法律辯護，都是沒有用處的。她將只做人道與人權辯護，因為該特別法不是建立在普世價值之上。
李淨瑜說，所有的人權工作者，以及所有將希望帶到任何一個需要人權伸張角落的人，都是無罪的。李明哲帶著這樣對人類無私的愛，行為絕對是值得被尊敬的。
李淨瑜強調，李明哲已經被秘密偵訊13天，人性的脆弱正在折磨他，在她見到先生之前，李明哲所做的任何陳述她都不會承認，因為他可能是在威脅利誘下所做的非自由意志的表白。
李淨瑜說，儘管還不清楚李明哲人在哪裡，但她只知道必須立即行動，現在的條件不容許她思考太久，這幾天就會出發。媒體詢問海基會、陸委會是否提供幫助？李淨瑜簡短表示，「我相信一個政府不會遺棄他的公民，政府在公民遇到危難的時候，會盡最大努力去保護公民。」
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。