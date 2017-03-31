放棄法律辯護 李明哲之妻將前往北京

前民進黨黨工李明哲因「涉嫌從事危害國家安全活動」在中國被逮補，中國官方至今仍不願說明李明哲身在何處。李明哲之妻李淨瑜今天發表聲明，她將放棄聘請律師，不做法律性的無謂辯護，親身前往北京去暸解狀況，自力營救先生。

李淨瑜指出，在一個國家的法治依然沒有達到國際水平的時候，任何的法律辯護，都是沒有用處的。她將只做人道與人權辯護，因為該特別法不是建立在普世價值之上。

李淨瑜說，所有的人權工作者，以及所有將希望帶到任何一個需要人權伸張角落的人，都是無罪的。李明哲帶著這樣對人類無私的愛，行為絕對是值得被尊敬的。

李淨瑜強調，李明哲已經被秘密偵訊13天，人性的脆弱正在折磨他，在她見到先生之前，李明哲所做的任何陳述她都不會承認，因為他可能是在威脅利誘下所做的非自由意志的表白。

李淨瑜說，儘管還不清楚李明哲人在哪裡，但她只知道必須立即行動，現在的條件不容許她思考太久，這幾天就會出發。媒體詢問海基會、陸委會是否提供幫助？李淨瑜簡短表示，「我相信一個政府不會遺棄他的公民，政府在公民遇到危難的時候，會盡最大努力去保護公民。」

(中時)