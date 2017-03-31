低頭族小心！美國行人死亡人數創20年新高
智慧型手機儼然成為現在生活中的重要一環，但一直盯著手機看卻也成為交通安全的隱憂。據最新的統計報告顯示，相較於去年行人交通致死的事故增加了11%，創下了20年來的新高，而無論是駕駛還是行人，在行進間分心使用手機則是其中一大原因。
據美國高速公路安全協會(The Governors Highway Safety Association ,GHSA)週四發表的報告表示，美國去年一共有5,997名行人因交通事故死亡，比去年增長了11%，而相較2010年則是增長了4倍，這項數據年年增加，也創下了20年來的新高。交通顧問公司雷廷(Richard Retting)就表示，「近兩年這項數據的成長都超過了我們的預期，這讓人非常難過同時也是一個警訊」。
而據該報告表示，如今的汽油價格和經濟環境使開車族增加，同時健康意識抬頭也讓徒步行走的民眾增加，這都是發生行人交通事故的因素之一。但是仍不可忽視很重要的一個原因是，智慧型手機的使用率大增，而無論是駕駛還是行人在行進間使用手機，都會造成視覺及心理上的注意力分散，也因此成為人車相撞交通事故的一大原因。
高速公路安全協會執行主管阿德金斯（Jonathan Adkins）對此表示：「每個人都會走在路上，而我們也鼓勵這個行為，但是同時大家都希望可以確保每位行人可以安全抵達目的地。而很不幸地，最新數據顯示，美國保證行人在道路上的安全並不符合標準。每一個數字都代表有人今晚沒有回家，這是絕不能令人接受的」。
(中時電子報)
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