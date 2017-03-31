中視 發現台灣驚嘆號》聽台灣年輕人˙說自己的故事

中視【發現台灣驚嘆號】主持人劉品薇。

記錄台灣年輕人追尋夢想，不服輸，並學習感恩的動人故事，將在中視【發現台灣驚嘆號】節目中精彩呈現！

克服先天聽障，一路從北一女.台大畢業的劉凡真，實現開烘焙店夢想。（圖/發現台灣驚嘆號）

在中視第一屆【我要當主播】競賽中，奪得第一名的新生代主播劉品薇，初試啼聲擔任【發現台灣驚嘆號】主持人；畢業於政大新聞系的品薇，誠心跟觀眾朋友，分享不同領域的人生奮門故事，也希望從中借鏡，激發個人在職場或學習歷程的動力！

姊姊毛潔軒(左) 妹妹毛選媛(右)，親筆客製生活陶，也勾勒出美麗人生。（圖/發現台灣驚嘆號）

夢想愈大、成就愈大。許多優秀的台灣年輕人，他們堅持理想，不低頭、不放棄。隨著中視採訪小組的鏡頭，看到了他們，勇往前行的勇氣和面臨轉折的智慧。

第一集精彩單元，帶您先睹為快！

經營三十多年的老窯廠，兩個女兒繼承家業，她們偏偏不走傳統路線，用創意翻轉作品，把陶瓷藝術彩繪上有趣、流行的字樣，這一轉變，老父親難以接受。兩代間的衝突，以及家庭革命就此展開…

不服輸的女孩劉凡真，一路念北一女、台大，還代表台灣，參加聽障奧運女籃賽；她一出生，只有兩成聽力，凡真的成長歷程，幾乎處於無聲世界。

母親帶她流淚整整８年，為了一圓女兒的烘焙創店夢，全家在淡水打造開心農場，挑戰不平凡的無聲烘焙坊，我們看到逐夢踏實的認真女孩...

面對人生變局，你選擇面對挑戰，還是退縮不前?陷入人生抉擇，你堅持實現夢想，還是放棄初衷?

中視新聞台【發現台灣驚嘆號】

４月２日（日）晚間８點 首播

(中時電子報)