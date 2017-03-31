中視 發現台灣驚嘆號》聽台灣年輕人˙說自己的故事
記錄台灣年輕人追尋夢想，不服輸，並學習感恩的動人故事，將在中視【發現台灣驚嘆號】節目中精彩呈現！
在中視第一屆【我要當主播】競賽中，奪得第一名的新生代主播劉品薇，初試啼聲擔任【發現台灣驚嘆號】主持人；畢業於政大新聞系的品薇，誠心跟觀眾朋友，分享不同領域的人生奮門故事，也希望從中借鏡，激發個人在職場或學習歷程的動力！
夢想愈大、成就愈大。許多優秀的台灣年輕人，他們堅持理想，不低頭、不放棄。隨著中視採訪小組的鏡頭，看到了他們，勇往前行的勇氣和面臨轉折的智慧。
第一集精彩單元，帶您先睹為快！
經營三十多年的老窯廠，兩個女兒繼承家業，她們偏偏不走傳統路線，用創意翻轉作品，把陶瓷藝術彩繪上有趣、流行的字樣，這一轉變，老父親難以接受。兩代間的衝突，以及家庭革命就此展開…
不服輸的女孩劉凡真，一路念北一女、台大，還代表台灣，參加聽障奧運女籃賽；她一出生，只有兩成聽力，凡真的成長歷程，幾乎處於無聲世界。
母親帶她流淚整整８年，為了一圓女兒的烘焙創店夢，全家在淡水打造開心農場，挑戰不平凡的無聲烘焙坊，我們看到逐夢踏實的認真女孩...
面對人生變局，你選擇面對挑戰，還是退縮不前?陷入人生抉擇，你堅持實現夢想，還是放棄初衷?
中視新聞台【發現台灣驚嘆號】
４月２日（日）晚間８點 首播
(中時電子報)
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