不輸桂林山水!壯族三月三 看見最美廣西

歡慶三月三，壯族用最美的笑容裝飾慶典。(楊婕攝)

孩子們也穿起繽紛衣飾，開心跳著舞。(楊婕攝)

紫荊花開滿城，每年農曆三月初三前後，一朵朵紫色花朵綻放迎賓，迎接從各地方遠道而來參與「壯族三月三」的嬌客，廣西大大小小的城市、村莊無不沉浸在歡樂的慶典中，他們穿上傳統服飾用歌舞歡頌、揚起笑容用最誠摯的心享受一年一度的大節日，沒有民族隔閡，和大陸、台灣各地的少數民族，一同分享喜悅，廣西人文的美，不輸桂林山水風光。

鑼鼓喧天、歌聲高亢嘹亮，在三月初三這一天的武鳴，用盛大的儀式宣布慶典正式開始，穿著壯族衣裳的男男女女在台上、台下載歌載舞，大陣仗的規模令人驚嘆，豔麗繽紛的色彩叫人不轉睛，旋轉、跳躍、磅礡有力的壯語歌輪番呈現，高水準的演出精彩萬分，掌聲不絕於耳。

歡慶壯族三月三，武鳴用大陣仗迎接慶典，表演令人目不轉睛。(楊婕)

千人竹竿舞，聲勢浩大。(楊婕攝)

壯族舞者跳起竹竿舞，從容優雅。(楊婕攝)

竹竿與竹竿碰擊，發出有節奏的聲響，一般的竹竿舞不夠看，千人竹竿舞才夠驚豔，幾乎不用麥克風等傳聲器具，數量眾多的竹竿同時、同節奏的敲響，聲勢浩大，著傳統服飾的舞者在竹竿分合瞬間敏捷的進退跳躍，臉上、舞蹈動作是一派優雅與從容，千人一齊在廣場上演出壯族最美的模樣，活力十足、繽紛、歡樂感染十足，叫人歡心沉醉。

千人武術，小小朋友們招式夠到位。(楊婕攝)

在柳州，雨中的山歌演唱，更顯得熱情萬分。(楊婕攝)

來到了下一個城市柳州，同樣延續了舞鳴歡慶三月三的快樂氛圍，即便天公不作美，下著雨的柳州夜晚仍然澆不熄旅人、壯族人的熱情，一組又一組的少數民族在與中唱著族裡的山歌，有的唱出民族的活力、有的則唱出浪漫的情歌，語言或許不相通，但心卻沉醉了。

今日的柳州依舊下著雨，但歡慶的歌舞依舊沒停下來，魚峰歌圩非遺文化展演，少數民族女孩穿的單薄，但依舊唱出嘹亮之音，就連西方人也遠道而來，雨中高歌，在壯族三月三的慶典，融入其中。

姑娘們在雨中唱著歌，演出精彩。(楊婕攝)

西方美女在魚峰歌圩獻唱，大雨澆不熄觀眾熱情，現場一片傘海。(楊婕攝)

壯族三月三，對廣西來說無比重要，全城用盡心力，就是要將最美、最喜悅的一面展現，歡頌這一年一度最期待的時刻，來到廣西，除了絕美的山水風光外，壯族人等少數民族的人文風情，絕對是另一個重要的看頭，而三月三，正是能看見屬於這塊土地上，最亮麗、最美的面貌，這正是認識廣西最棒的途徑。

(中時電子報)