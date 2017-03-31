天雨球場積水 中職兩戰延至4/1雙重賽

我要評比

中華職棒今天原訂於桃園、新莊兩地開打，但因天雨影響，兩場比賽都確定延期。

中華職棒富邦悍將隊與Lamigo桃猿隊的比賽，原訂今天在桃園棒球場進行，但因大雨造成場地積水，聯盟決定將比賽延至4月1日下午1時5分在原地進行。

另一場統一7-ELEVEn獅隊與中信兄弟隊的比賽，原訂今天在新莊棒球場進行，賽程同樣因天雨造成積水，讓比賽必須延至4月1日下午1時5分在原地進行。1060331

(中央社)