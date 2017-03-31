張玉嬿重返八點檔 韓瑜李燕一家人
50歲演員張玉嬿睽違12年重返台灣八點檔，接拍新戲「一家人」，今天開鏡，飾演前衛媽媽，有4個女兒韓瑜、李燕、陳珮騏及臧芮軒。
張玉嬿1990年出道，曾是八點檔當家花旦，也擔綱「花系列」女主角，多走苦情戲路，以苦命媳婦螢幕形象深植人心，有「台灣第一媳婦」之稱。後來轉往中國大陸拍戲，淡出台灣演藝圈。
三立台灣台今天宣布張玉嬿接拍新戲「一家人」，上午超過30位演員齊聚三立電視台盛大開鏡，演員卡司陣容堅強，張玉嬿是劇中靈魂人物，詮釋個性開明、思想前衛的媽媽，帶著4個女兒韓瑜、李燕、陳珮騏及臧芮軒生活，預計下週開拍。
劇情以「家」為橫軸，「愛」為縱軸，細膩勾勒平凡家庭生活的酸甜苦辣，以輕鬆喜感為基調，鋪陳溫馨動人情節，同劇演員包括陳冠霖、趙駿亞、黃文星、亮哲、李芳雯、陳霆、沛小嵐、楊烈、檢場、柯素雲、李亮瑾、安迪、梁家榕、陳宇風、丁力祺、羅巧倫等人。1060331
(中央社)
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