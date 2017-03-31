911五角大廈遭恐攻 塵封照片曝光

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美國聯邦調查局（FBI）公布一批從未曝光的16年前九一一恐攻照片，這些令人膽寒的畫面包括美軍指揮中樞的五角大廈遭攻擊後的景況，被大火燒熔的辦公室宛若達利的畫作。

英國的「鏡報」（Mirror）報導，蓋達組織挾持美國航空77號班機撞進五角大廈，造成五角大廈內125人喪生；機上59名乘客與機組員，以及機上5名恐怖分子也都罹難。這是美國近200年來對華府政府建築首起重大攻擊。

照片顯示，烈燄燒熔窗戶、電腦甚至鋼樑，現場宛如超現實主義名畫家達利（Dali）的畫作，而非一間辦公室，令人怵目驚心。

加上紐約世貿中心遭到的攻擊，九一一恐攻共造成2996人喪命，超過6000人受傷。1060331

(中央社)