台灣美食夯 毛利姊妹花拍攝尋根之旅

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台灣觀光新南向再繳交亮麗成績單，紐西蘭電視台原住民毛利人姊妹花有意專程赴台灣進行尋根之旅，同時以台灣當地食材製作毛利人創意料理，讓紐西蘭更認識台灣的好山好水。

交通部觀光局駐新加坡辦事處轄區，除新加坡外，也包括印度、中東、以色列及紐澳地區。

觀光局駐新加坡辦事處主任謝長明最近主動出擊，拜會紐西蘭旅遊業者和媒體，結果北島奧克蘭的電視台對介紹台灣原住民及美食之旅展現高度興趣。

謝長明表示，「Imagination TV」製作的節目紅遍紐澳及歐亞等地區，其中，由毛利人姊妹花Karena、Kasey主持的美食節目「Karena & Kasey’s Kitchen Diplomacy」更具有良好收視率。

謝長明指出，據南島文化學者研究，毛利人的紋面文化和阿美族文化具有相關性，昔日也有毛利族語言學者到南島語族發源地台灣，直奔阿美族太巴塱部落交流。

他說，這個節目曾赴美國、南韓、義大利、越南、印度、日本、智利、匈牙利等國家拍攝美食節目。

交通部觀光局駐新加坡辦事處這次除赴北島奧克蘭外，也赴南島基督城辦理推廣會，獲當地旅遊業者熱情回應，競相詢問台灣各種觀光資訊。1060331

(中央社)