勞工申訴被主管機關洩密 擬可申請國賠
勞動部今天預告「勞動基準法檢舉案件之保密及其他應遵行事項辦法草案」，未來勞工向勞工局申訴卻遭到主管機關洩密且有損害者，可申請國賠。
勞動基準法去年修正通過後，明定「主管機關受理檢舉案件之保密及其他應遵行事項之辦法，由中央主管機關定之」。
對此，勞動部今預告「勞動基準法檢舉案件之保密及其他應遵行事項辦法草案」，未來申訴人因主管機關或檢查機構洩漏其身分資訊，導致受有損害時，可依國家賠償法規定請求賠償。
勞動部表示，未來申訴人的相關身分資料及可辨識的物品都需保密，且相關資料禁止第三人閱覽或抄錄。如果主管機關、檢查機構或相關單位人員，發現檢舉案件外洩等情事，應通知政風單位及採取緊急處理措施。
勞動部說，預告期間會聽取外界意見，順利的話，此草案將在4月底，5月初上路。1060331
(中央社)
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