大馬外交人員自北韓返國 親友淚眼相迎
為終結兩國外交紛爭，吉隆坡當局將遭暗殺的北韓領導人金正恩同父異母兄長金正男遺體交還平壤，9名大馬外交人員和家屬隨後獲准回國，並在機場受到親友溫情相迎。
法新社報導，金正男2月13日在吉隆坡國際機場遭人用致命性VX神經毒劑毒殺身亡事件，引發馬來西亞和北韓間重大衝突，兩國各自驅逐對方大使，並禁止彼此公民離境。
不過，大馬首相納吉（Najib Razak）昨天公布雙方協議指出，兩國已取消各自的旅行禁令，馬國也將把金正男遺體送回北韓。北韓國營媒體則證實了納吉的說法。
馬國駐平壤3名外交人員和包括1名嬰孩和3名孩童在內的6名家屬，今天天亮前飛抵吉隆坡機場，馬國外長阿尼法（Anifah Aman）在停機坪迎接。
他們的親友也等在機場相迎，彼此含淚擁抱，場面令人動容。
馬國駐平壤使館參事莫哈末諾阿茲林（Mohd Nor Azrin）說，在遭禁止離境期間，他們並未受到脅迫，也可以自由行動。
他告訴記者：「我們很擔心，因為我們沒有做錯任何事。但我們必須打起精神，不能氣餒。」
納吉昨天說，為了讓馬國公民回國，大馬政府「在背後密集運作」。他並誓言要將金正男命案涉案者繩之以法。（譯者：中央社周慧盈）1060331
(中央社)
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