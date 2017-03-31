列管性犯罪通緝犯落網 雲林移送歸案
雲林縣警察局今天在西螺一處出租套房，查獲警政署列管的性犯罪通緝犯吳姓男子，全案移送高雄地檢署歸案。
雲林縣警察局刑事警察大隊偵三隊、虎尾警分局偵查隊所組專案小組，30日晚間在西螺鎮平和路一處出租套房，查獲83年次、雲林元長人吳姓男子到案。
警方指出，女模外拍遭性侵殺害案件，人心惶惶，雲林縣警察局長徐錫榮指示雲林刑大成立專案小組，清查在逃的性犯罪加害人，鎖定吳姓男子追緝。
警方調查，吳姓男子涉及妨害性自主罪，遭高雄地檢署通緝，但吳嫌狡猾，不斷更換租屋處，警方循線過濾追查，獲知其落腳處進而埋伏跟監，30日晚間終於逮捕歸案。
警方表示，吳嫌逃亡期間四處打零工，2年前結識周姓女子未婚生一子，為求三餐溫飽而搬到西螺果菜市場附近租屋，在市場當捆工營生，其女友經濟狀況也不佳，已聯繫社會局安置小孩，吳嫌移送高雄地檢署歸案。1060331
(中央社)
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