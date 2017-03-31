蘭嶼服務21年 他只因一場夢境

林茂安當初在蘭嶼服務舊照（右）。（林茂安提供）

林茂安在蘭嶼成立第一間牙科診所。（林茂安提供）

林茂安今獲衛福部頒發特殊貢獻獎。（倪浩倫攝）

只因一場夢境，他竟在離島待了21年！雙福社會福利慈善事業基金會執行長林茂安回憶，大學畢業原要出國進修，在一個禱告後的夜晚夢到蘭嶼，身為虔誠基督徒的他，便將其視為神的旨意，毅然決然踏上蘭嶼服務，期間創立蘭嶼第一間幼稚園、牙科診所、圖書館和電台，今獲衛福部頒發特殊貢獻獎。

為紀念我國社會工作師法20周年，衛福部今舉辦全國社會工作人員表揚頒獎典，蔡英文總統也到場致詞；全場共頒發138名績優社工人員，以及2名特殊貢獻獎，得主分別為東吳大學講座教授莫藜藜，以及身高不高、有「蘭嶼小巨人」稱號的林茂安。

23歲便踏上蘭嶼土地的林茂安，起先不知道自己能為這個島做什麼，便先到當地小學當起代課老師，但在8個月後，某次颱風將一名4歲女童捲入海裡溺斃，因礙於禁忌、島上民族無人敢前往撈屍，他毅然跳入海裡將遺體打撈上岸，那一課便深深體認到，「自己能替蘭嶼的、絕對遠比代課來師來的多」。

林茂安事後便在島上，創立了蘭嶼第一間幼稚園，隨後也陸續建了更多的「第一個」，包括圖書館、電台、雙月刊和牙科診所；他回想，有一次，7名牙醫師到蘭嶼觀光，林茂安便跟他們洽談，希望他們能募集52位牙醫師、每人每年來蘭嶼進行一周的義診，也因此成立蘭嶼第一間牙科診所；「他回想，蘭嶼人過去牙痛時，都是藉著抹豬油、禱告來止痛」，而該診所成立後，一直扮演捍衛島上居民口腔健康的角色，直到蘭嶼衛生所成立後才歇業。

林茂安說，自己當初純粹憑著一股熱血來到蘭嶼，雖然代課老師薪資不高，但當地人看到願意住地下屋、融入當地環境，都對他相當友善，甚至有幾名女性長輩收他為乾兒子；外文系畢業的他，也利用放假時間，搭飛機、火車、開車回本島就讀社工相關研究所。他在離開待了21年的蘭嶼後，又花了近20年到阿里山服務，今也獲衛福部頒獎，「看到案主的需求被滿足，是我近40年來工作的動力」。

(中時)