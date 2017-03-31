馬景濤二離 昔「最愛女人」53歲于莉仍單身

馬景濤曾稱于莉是最愛的女人。（圖／中時資料照片）

馬景濤當年和田麗的一段情也十分轟動。（圖／中時資料照片）

55歲「咆哮帝」馬景濤昨(30日)宣布與二婚妻子吳佳尼離婚，終結兩人10年婚姻，而外型挺拔的馬景濤感情路豐富，除了兩任妻子唐韻、吳佳尼外，也和田麗、李婷宜妹妹李婷芷交往過，至於今年53歲的于莉，馬景濤將她列為除了媽媽、女兒外，「一生最愛的三個女人」之一，可見對她用情極深。

馬景濤當年與第一任妻子唐韻離婚後，轉與田麗交往4年，他形容兩人「愛的最刻骨銘心」，田麗對馬景濤和前妻所生女兒馬世嬡視如己出，之後田麗接演當媽媽的戲，都感謝說是因馬世嬡才讓她有當媽經驗，「所以我演媽媽才能演得這麼好。」

和田麗分手後，馬景濤因拍攝《包青天之俠骨神算》認識于莉，兩人展開熱戀，馬景濤更為她答應戒酒，之後馬景濤和陳秀雯拍攝《天長地久》，陳秀雯虧馬「怕女友吃醋」，第二天馬景濤大發飆，要求陳秀雯道歉，並說于莉看到新聞後被導演和任達華笑是「醋罈子」，很不開心，陳秀雯老公也跳出參戰挺妻，馬景濤還為此事跑上警局備案。

然而馬景濤和于莉最終因聚少離多在1997年分手，外傳馬景濤一度為此輕生，于莉之後和曾國城交往，但最後分手，單身至今，于莉、馬景濤2006年時曾共同參加夏玉順舉辦的餐會，兩人沒有舊情人的尷尬，還互誇對方年輕，可見兩人好聚好散。

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(中時電子報)