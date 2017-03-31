大甲媽回鑾「追媽祖而居」 彰縣府廣場帳篷大集合
大甲媽遶境進香，回鑾隊伍31日下午抵達花壇鄉過溝橋口，人山人海蜂擁鑽轎腳，彰化縣長魏明谷恭候聖駕回鑾，祈求國泰民安、風調雨順、縣政推動順利、家戶安和樂利、民眾能離苦得樂，縣府廣場搭滿帳篷，被形容是「追媽祖而居」的游牧大集合。
陪同人員還有議員陳秋蓉、花壇鄉長李成濟、花壇鄉代表會主席賴世祥、縣府行政處長詹娟娟、警察局長楊崇德﹑新聞處長林德宇、各級民意代表等。
大甲媽祖遶境活動，是世界上三大宗教盛事，每年行經彰化，彰化縣民熱情、虔誠參拜，彰縣府提倡少放鞭炮，也讓今年這場進香特別環保，向現代化領域邁進。
9天8夜的遶境今天最後第2天，晚間駐駕彰化市永樂街天后宮，信徒都在等待這珍貴的一刻，大甲媽和內媽祖相見歡的轟動高潮。
今天中午過後，永樂天后宮附近的縣府中庭和廣場也特別開放，擠滿了人潮，善心團體大辦桌，志工媽媽不停洗菜、烹煮，提供熱騰騰流水席，還有按摩、提供充電等服務，交織了綿延豐富的盛筵。
「來迎大甲媽，吃點心喔！」炒麵、珍珠奶茶、黑輪、糕點、素粽、還有數不完青菜，哇！太感動、太好吃了，大夥呼朋引伴，虔誠逗熱鬧。
彰縣府廣場也搭滿帳篷，陣容之壯觀，讓人驚呼，走遍台灣各大露營區，也沒看過著密集，這可是宗教游牧大集合，就來體驗「這麼多人一起睡」，媽祖庇佑下，300多公里行旅，信徒走得腳酸了，卻是高潮迭起，精神卻越來越昂揚。
(中時)
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