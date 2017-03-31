護漁不中斷 海巡直屬船隊公海巡護

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巡護八號31日執行今年度第2航次遠洋巡護任務。(直屬船隊提供)

海巡署海洋巡防總局直屬船隊巡護八號執行今年度第2航次的「中西太平洋公海漁業巡護」遠洋巡護任務，31日自高雄出港，期間將於5月11日至斐濟蘇瓦港補給，在執行長達90天的公海漁業巡護任務後，預計6月28日返台。

(中時)