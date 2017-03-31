清明連假出國玩 台人最哈日

清明連假適逢日本櫻花旺季，許多民眾特別把握機會赴日賞櫻。（易遊網提供）

兒童清明連假4天何處去？旅遊業者統計，國人安排度假的國家以日本與韓國居多，主要因為天數短，又適逢賞櫻旺季，最受台灣遊客青睞。

根據易遊網統計，包含機票、訂房、自由行與團體旅遊等商品銷售數據，清明連假十大熱門旅遊國家，日本仍是國人的不敗首選，其次依序為韓國、香港、泰國、澳門、大陸、新加坡、菲律賓（宿霧）、印尼（峇里島）和美國。

易遊網表示，獲得第1名的日本，以東京、大阪最熱門，許多人把握機會赴日賞櫻，加上日本匯率仍在2字頭，對愛血拚的台灣人來說是一大誘因。而近年韓流盛行，不論是逛街購物或追劇，都吸引旅客前往，日前爆紅韓劇《孤單又燦爛的神-鬼怪》，劇中場景如蕎麥花田、銀水河勝地、德壽宮石牆路等，也成為粉絲朝聖景點，故排名第2。

易飛網表示，清明連假最受歡迎的是自由行產品，第一名為日本，尤其東京、大阪與沖繩銷售最好，其次為韓國，島嶼度假則以印尼峇里島與菲律賓長灘島各搶下第一、二名。

在團體行程方面，雄獅旅遊表示，東南亞詢問度相當熱烈，菲律賓、柬埔寨、馬來西亞與新加坡等國的遊程幾乎售罄，其中星馬的樂園行程最受親子族群喜愛。而清明連假適逢賞櫻旺季，日本、韓國行程銷售最佳，東京是第一名；韓國則以釜山賞櫻行程最熱門，團費相對日本低廉，加上釜山具古都氛圍，又是海港城市，海鮮美食多，銷售速度相當火速。

此外，看準每年日韓賞櫻熱潮不減，且賞櫻期間機位與房間一位難求，雄獅旅遊2018年將獨家包下今年4月全新下水的盛世公主號，準備在明年花季舉辦千人賞櫻活動，前往日韓賞櫻熱點，若今年來不及安排春天假期，可先預約明年的賞櫻計劃。

(中時)