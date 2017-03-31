《HIT週末！》Gigi邀訪 脆樂團空中大方示愛
由Skippy和丁丁合組的男女重唱團體Crispy脆樂團，最近剛推出全新專輯《你快樂，嗎》，Hit Fm聯播網《HIT週末！》主持人Gigi邀2人上節目，暢談音樂創作的歷程。由於2人原本就是情侶，言談間也不經意流露對彼此的心情，播音室裡充滿浪漫氣圍。
男主唱Skippy透露，專輯中的〈星空之上〉歌詞中有「牽著你的手一起穿越星空的故事」，就是藉此向女主唱丁丁示愛，還大方公開向丁丁告白：「 好險有遇到妳」，丁丁則臉紅地回應：「也謝謝你」。
Crispy表示，從初期的獨立製作到現在有許多唱片公司的工作人員協助，一路走來十分幸運。這次的專輯製作上，讓Skippy和丁丁印象最深的是首波主打歌〈編織星空的人〉到花蓮拍MV的過程。2人表示，當天因為要趕拍日出時的清晨，一行人早到海邊等待，當時氣溫約攝氏10度左右，冷得直發抖；不過，拍攝期間大家相處愉快，都是邊玩邊工作。《HIT週末！》Gigi與Crispy脆樂團的有趣對談，將於4月1日下午1點至2點播出。
(旺報)
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